Actualidade

O aeroporto de Lisboa conta esta madrugada com um reforço de meios no abastecimento de aviões para normalizar a operação afetada, desde as 12:00 de quarta-feira, por um problema no provimento de combustível, segundo fonte aeroportuária.

Além do reforço de meios de abastecimento durante a noite, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, contará, excecionalmente com voos noturnos, na sequência de uma autorização da ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil), adinatou à Lusa a fonte aeroportuária.

Fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal informou, pelas 00:30, que tinha sido resolvida a situação de falta de abastecimento, que levou ao cancelamento de 64 voos, 11 desviados e 322 afetados por atraso.