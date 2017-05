Actualidade

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva negou, na quarta-feira, ter recebido um apartamento de luxo da empreiteira OAS para favorecer interesses ilícitos da construtora em contratos com a Petrobras.

Lula da Silva, que compareceu pela primeira vez perante a Justiça federal brasileira, foi interrogado na condição de réu durante cerca de cinco horas na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, pelo juiz Sérgio Moro, que trata dos processos da Operação Lava Jato em primeira instância.

Neste processo, os investigadores do Ministério Público Federal (MPF) acusam o ex-chefe de Estado de ter recebido 3,7 milhões de reais (1,07 milhões de euros) pela propriedade e por reformas executadas num apartamento de luxo na cidade do Guarujá, no litoral do estado de São Paulo.