Actualidade

A mortalidade infantil aumentou 30,12% em 2016 na Venezuela, onde morreram 11.466 recém-nascidos, indicou um relatório epidemiológico divulgado na quarta-feira pelo Ministério da Saúde, após três anos sem dados oficiais.

O maior número de óbitos foi registado nos estados de Zulia (noroeste), com 1.409 casos, e em Carabobo e Aragua (ambos no centro), com 928 e 888, respetivamente. Seguiram-se Bolívar (sudeste) com 802, e Distrito Capital (centro), com 735, de acordo com os mesmos dados.

Entre as principais causas de morte figura a sépsis neonatal, pneumonia, a doença das membranas hialinas e o nascimento prematuro.