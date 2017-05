Actualidade

Os trabalhadores precários na Administração Pública e no setor empresarial do Estado podem, a partir de hoje, pedir a entrada nos quadros, o que só acontecerá em 2018, tendo o Governo a última palavra.

Os trabalhadores precários da Administração Pública e do setor empresarial do Estado podem a partir de hoje e até 30 de junho pedir a avaliação da sua situação contratual, com vista à entrada nos quadros, através um requerimento (disponível no website www.prevpap.gov.pt, que apresenta também um conjunto de esclarecimentos sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública e no setor empresarial do Estado, o PREVPAP).

De fora ficam os professores, por estarem abrangidos por um concurso de vinculação extraordinária, e os trabalhadores da Administração Pública, uma vez que as autarquias locais "vão ter procedimentos ajustados às suas especificidades" na regularização extraordinária de vínculos precários, lê-se nos esclarecimentos presentes no mesmo website.