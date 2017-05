Actualidade

Cinema e dança combinam-se na coreografia "Ceci n'est pas un film - Dueto para Maçã e Ovo", que a Companhia Paulo Ribeiro apresenta hoje e sexta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito de uma digressão nacional.

A coreografia conjuga os movimentos dos bailarinos com imagens de filmes em projeção, que vão do universo do espanhol Bigas Luna ao britânico Alfred Hitchcock ou ao russo Nikita Mikhalkov, passando pelos franceses François Truffaut e Leo Carax, enquanto a música conta com versões de David Byrne e Kraftwerk, pelo Quarteto Balanescu, e de "Ne me quite pas", de Jacques Brel, por Barbara e Nina Simone.

"Não ilustramos um filme. Dialogamos com imagens, imagens com passado mas com futuro incerto. Imagens que se vão habitando de gente, de vivências, de histórias suspensas", escreve Paulo Ribeiro, na apresentação do espetáculo.