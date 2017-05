Papa

A chuva vai continuar a cair com alguma intensidade hoje e sexta-feira, dia em que o papa Francisco chega a Fátima, para presidir à cerimónia de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, disse a meteorologista Maria João Frada.

O papa Francisco deverá chegar na sexta-feira à base aérea de Monte Real, no concelho de Leiria, às 16:20.

"Nos próximos dois dias, hoje e sexta-feira, temos uma situação de alguma severidade com aguaceiros em todo o território que podem ser fortes, de granizo e acompanhados por trovoada. De salientar também a previsão de vento moderado a forte no litoral, por vezes com rajadas da ordem dos 60 quilómetros por hora", adiantou.