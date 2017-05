Papa

Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima está, durante este mês, em destaque numa igreja em Roma, cujo padre defende que a canonização dos beatos Jacinta e Francisco, no próximo sábado, "unirá as pessoas do mundo".

Localizada perto da Basílica de São Pedro, a igreja do Espírito Santo em Sassia - sede do santuário da misericórdia divina, o culto favorito do antigo papa João Paulo II - exibe uma imagem da Virgem de Fátima, produzida por escultores ligados ao templo português.

A estátua, semelhante à imagem que se encontra na Capelinha das Aparições, em Fátima, mas maior, surge destacada à frente do altar, com a mensagem "1917 Fátima 2017" por trás, e rodeada por centenas de rosas brancas, cor-de-rosa e vermelhas.