Actualidade

Pelo menos três voos que deveriam ter saído ao início da manhã de hoje do aeroporto de Lisboa estão cancelados e outros partiram com atraso depois do problema ocorrido na quarta-feira com o abastecimento dos aviões.

Segundo a informação disponível às 08:00, o site da ANA - Aeroportos de Portugal, foram cancelados dois voos com destino a Madrid e um que deveria ter seguido para o aeroporto de Gatwick, em Londres.

De acordo com a mesma informação, estava previsto para as 08:00 de hoje um voo com destino a Munique que deveria ter seguido pelas 14:25 de quarta-feira.