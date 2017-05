UE/Previsões

A Comissão Europeia está mais otimista para o crescimento económico português, alinhando agora a sua previsão com a do Governo para este ano (1,8%), mas admite um abrandamento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018.

Nas previsões de primavera divulgadas hoje, Bruxelas afirma que "depois de uma performance forte na segunda metade de 2016, o crescimento económico de Portugal deve aumentar ainda mais em 2017, antes de abrandar em 2018".

A Comissão Europeia estima que o PIB português cresça 1,8% este ano e 1,6% no próximo, melhorando as suas estimativas perante as previsões de inverno, quando projetava que a economia portuguesa avançasse 1,6% este ano e 1,5% no próximo.