UE/Previsões

A Comissão Europeia manteve hoje as previsões da retoma económica em França, onde espera "uma aceleração suave" que, este ano, deverá ser de 1,4% e de 1,7% em 2018.

De acordo com as previsões económicas da Primavera, hoje divulgadas pelo executivo comunitário, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) francês mantém-se nos 1,4% para este ano e nos 1,7% para 2018, já apontados nas previsões de Inverno, divulgadas em fevereiro.

"As exportações deverão aumentar depois de um 2016 fraco", comenta a Comissão Europeia, sublinhando, pela negativa, que "a subida da inflação vai afetar o consumo privado".