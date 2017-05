UE/Previsões

A Comissão Europeia prevê um crescimento da economia espanhola de 2,8% do PIB em 2017, um aumento em relação às previsões anteriores, com o défice orçamental a baixar para 3,2% do PIB.

"A atividade económica continua a exceder as expectativas, sustentada por uma trajetória de crescimento mais equilibrada", considera o executivo comunitário nas suas Previsões Económicas divulgadas hoje em Bruxelas.

Depois de um forte crescimento de 3,2% do PIB em 2016, a economia espanhola deverá desacelerar o ritmo de criação de riqueza para 2,8% em 2017 - um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação às previsões anteriores - e 2,4% em 2018.