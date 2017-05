UE/Previsões

O crescimento económico no Reino Unido deverá abrandar, com o Produto Interno Bruto (PIB) a crescer 1,8% este ano e 1,3% em 2018, segundo as previsões de primavera da Comissão Europeia hoje divulgadas.

Depois do crescimento de 2,2% em 2015 e 1,8% em 2016, o desempenho económico do Reino Unido deverá moderar-se em 2017 e enfraquecer mais em 2018, refere Bruxelas.

O crescimento do consumo privado deverá abrandar, com o rendimento das famílias mais apertado devido à subida da inflação, superior à da atualização dos salários.