A economia da Irlanda vai continuar com um forte crescimento este ano e em 2018, mas a um ritmo mais moderado, indicam as previsões da primavera da Comissão Europeia hoje divulgadas em Bruxelas.

Apesar destas perspetivas, Bruxelas alerta para os riscos das práticas das multinacionais no país e para as consequências do 'Brexit'.

Segundo as previsões, o ritmo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Irlanda - que foi de 5,2% em 2016 - deverá desacelerar para 4% este ano e 3,6% em 2018.