UE/Previsões

A economia italiana deverá continuar a crescer à volta dos 1% este ano e no próximo, suportada pelo fortalecimento da procura externa e pela recuperação do investimento, segundo as previsões de inverno da Comissão Europeia hoje divulgadas.

Bruxelas manteve as previsões feitas há três meses para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) italiano, que deverá manter-se nos 0,9% em 2017 (igual a 2016), avançando para os 1,1% em 2018.

Em relação à taxa de inflação harmonizada em Itália - que foi de -0,1% em 2016 -, as previsões apontam para que suba, em 2017, para os 1,5%, devido a um crescimento expectável dos preços da energia, e depois desça para os 1,3% em 2018.