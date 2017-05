Actualidade

Portugal voltou a ser o país que mais vende a Angola, segundo dados do quarto trimestre de 2016 do INE angolano, com uma quota de quase 20 por cento, após a liderança da China nos primeiros meses do ano.

De acordo com o documento estatístico do comércio externo do quarto trimestre, do Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano, libertado apenas este mês e ao qual a Lusa teve hoje acesso, Portugal vendeu a Angola, entre outubro e dezembro de 2016, mais de 98.579 milhões de kwanzas (545,8 milhões de euros) em bens e serviços.

Trata-se de um aumento de 32,5% face ao trimestre anterior e de 4% em termos homólogos, comparando com 2015.