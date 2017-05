UE/Previsões

A economia grega deverá retomar o crescimento este ano e consolidar o mesmo em 2018, depois da interrupção da recuperação no quarto trimestre de 2016, segundo as previsões da primavera da Comissão Europeia, hoje divulgadas em Bruxelas.

Assim, o Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia deverá crescer 2,1% este ano e 2,5% em 2018, depois de se ter mantido estagnado em 2016, indica Bruxelas.

A Comissão sublinha que o crescimento se manterá moderado devido aos atrasos da segunda avaliação do resgate e adianta que o aumento do consumo e do investimento será fundamental para a recuperação da economia a curto prazo.