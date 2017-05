Actualidade

A operadora brasileira Oi, onde a portuguesa Pharol é acionista de referência, reduziu os prejuízos para 200 milhões de reais (cerca de 58 milhões de euros) no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2016.

Em comunicado enviado ao regulador brasileiro (CVM), hoje de madrugada, a Oi divulgou que o prejuízo líquido consolidado atingiu os 200 milhões de reais, apresentando uma redução significativa de 89%, quando comparado com os 1.815 milhões (cerca de 526,5 milhões de euros) reportados no mesmo trimestre do ano anterior, "como resultado do impacto positivo do resultado financeiro".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 2,4% para 1.723 milhões de reais (cerca de 500,2 milhões de euros) no trimestre, em termos homólogos, mas subiu 12,5%, face ao quarto trimestre de 2016.