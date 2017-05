Cultura

A publicação de um livro de correspondência trocada entre José Saramago e Jorge Amado, uma conversa com José Luis Peixoto, concertos e sessões de poesia vão decorrer na Casa Amado e Saramago, durante a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP).

A FLIP 2017, que decorre de 26 a 30 de julho, no Brasil, anunciou uma casa em homenagem aos dois escritores de língua portuguesa, uma parceria da Fundação José Saramago com a Fundação Jorge Amado, que terá uma programação própria, paralela ao festival.

Entre as iniciativas previstas, conta-se a edição de um livro com a correspondência trocada entre os escritores, que ainda não tem título, mas que sairá pela Companhia das Letras e será apresentado por Paloma Amado, filha do Jorge Amado, e por Pilar del Río, disse à Lusa fonte da Fundação José Saramago.