O número de menores não acompanhados que apresentaram pedidos de asilo na União Europeia reduziu-se em quase um terço, para os 63.290, de 2015 para 2016, divulga hoje o Eurostat.

Segundo os dados do gabinete oficial de estatísticas da UE, em 2015 chegaram à UE 96.465 pedidos de asilo por parte de menores não acompanhados, número que se reduziu para 63.290 no ano passado, um total que, ainda assim, é quase cinco vezes superior à média anual no período 2008-2013 (cerca de 12.000 por ano).

Na UE, 38% dos menores que pediram asilo são afegãos (23.990), 19% sírios (11.990) e 7% iraquianos (4.155).