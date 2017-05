Actualidade

O investimento em Moçambique pode ser uma via de saída da crise para as empresas brasileiras, disse hoje em Maputo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira.

"As perspetivas de investimento brasileiro no seu país são também uma via de saída, uma via importante de recuperação da capacidade das nossas empresas pelas oportunidades que o seu país oferece", referiu o governante brasileiro, dirigindo-se ao vice-ministro da Indústria e Comércio de Moçambique, Ragendra de Sousa.

Ambos discursaram na sessão de abertura de um seminário empresarial Brasil - Moçambique, que hoje junta empresários e entidades de ambos os países na capital moçambicana.