Actualidade

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu de 1,4% em março para 2,0% em abril de 2017, refletindo sobretudo a aceleração dos preços na restauração, hotelaria e transportes devido ao efeito do feriado móvel da Páscoa, divulgou hoje o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 1,7%, mais 1,1 pontos percentuais (p.p.) do que no mês anterior.

"Esta aceleração foi em larga medida determinada pelos aumentos das contribuições para a variação homóloga do IPC da classe dos Restaurantes e Hotéis (classe 11) e dos Transportes (classe 7), refletindo sobretudo o efeito associado ao feriado móvel da Páscoa, que ocorreu em abril enquanto no ano anterior ocorreu em março", explica.