Actualidade

A empresa britânica de telecomunicações British Telecom (BT) anunciou hoje que vai suprimir 4.000 postos de trabalho em todo o mundo nos próximos dois anos, no âmbito de um programa de reestruturação.

Em comunicado, hoje publicado por ocasião da apresentação dos resultados anuais, e citado pela agência EFE, a empresa informou que as saídas devem acontecer nos departamentos de "serviços, administração e tecnologia", mas sem revelar os países que serão afetados.

No mesmo documento, a BT reconhece que estes cortes resultam também da necessidade de realizar provisões superiores a 500 milhões de libras (cerca de 590 milhões de euros) para corrigir práticas contabilísticas irregulares com que a sua filial italiana engordou receitas no passado.