Actualidade

As operações no aeroporto de Lisboa retomaram a normalidade a meio da manhã de hoje, depois do problema ocorrido na quarta-feira no abastecimento dos aviões, mas alguns voos ainda saem com atraso.

Segundo uma nota da ANA - Aeroportos de Portugal, desde as 10:30 que a operação no Aeroporto Humberto Delgado "retomou a normalidade", depois do problema no abastecimento das aeronaves ter sido resolvido pelas 00:30.

A ANA informa ainda que "todas as restrições ao tráfego aéreo foram levantadas e todos os voos estão a decorrer de acordo com o previsto, ao ritmo normal".