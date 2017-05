Actualidade

O grupo espanhol de distribuição alimentar DIA apresentou lucros de 25,8 milhões de euros no primeiro trimestre de 2017, uma diminuição de 9,8% em relação ao mesmo período de 2016, apesar do aumento do volume de negócios.

Segundo informação transmitida hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhol, a empresa que também está presente em Portugal, explica esta evolução com "as maiores despesas financeiras procedentes dos mercados emergentes e os maiores custos" com a tributação.

Estes resultados foram alcançados com o aumento do volume de negócios bruto (incluindo os impostos diretos) em 6,8%, para 2.502 milhões de euros.