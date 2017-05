Actualidade

A greve dos médicos continua hoje a registar uma adesão na ordem dos 90%, segundo um dos sindicatos que convocou a paralisação nacional de dois dias, que começou na quarta-feira.

Segundo o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, a adesão ao segundo dia de greve está a ser muito semelhante à do primeiro, "talvez até um pouco superior".

Vários blocos operatórios continuam hoje encerrados, nomeadamente nos grandes hospitais, como Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Hospital de São João no Porto, Hospital de São José e de Santa Maria, em Lisboa ou Hospital de Ponta Delgada, de acordo com alguns exemplos do SIM.