gastronomia

Até domingo, não perca o Mercado do Chocolate, que recebe além dos expositores relacionados com o chocolate, uma feira de artesanato e street food.

Organizado pelas juntas de freguesia do Areeiro, Arroios e Penha de França, o evento começa amanhã, das 16h às 22h.

No sábado, a gulodice começa logo desde as 12h e prolonga-se até às 22h, enquanto no domingo, o horário é das 12h às 21h. A entrada é livre.