Festival

Já é um evento consagrado em Lisboa e está de regresso entre hoje e dia 28 de maio, para a sua 17ª edição. Falamos do FIMFA Lx17 - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que volta a revelar o olhar de criadores de diferentes áreas artísticas relacionadas com a marioneta.

Produzido pela companhia A Tarumba - Teatro de Marionetas, com direcção artística de Luís Vieira e Rute Ribeiro, o evento vai apresentar-se sobre diversas formas no Maria Matos Teatro Municipal, no São Luiz Teatro Municipal, no Teatro Nacional D. Maria II, no Teatro Taborda, na Cinemateca Portuguesa, na Livraria Ferin e um pouco pelas ruas de Lisboa.

Quinze projetos de reputadas companhias e criadores nacionais e internacionais vão provar o seu valor e mostrar porque a marioneta é uma forma de arte inigualável.

A marioneta contemporânea é um mundo sem fronteiras, um teatro que utiliza objetos, marionetas, máscaras e sombras, que se traduz em espetáculos visuais e plásticos.

Esta edição abre com a companhia alemã Familie Flöz que traz Teatro Delusio, premiado internacionalmente e distinguido no Edinburgh Fringe Festival, sete vezes, com cinco estrelas. O teatro dentro do teatro para ver no Maria Matos até 13 de maio.