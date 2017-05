viagens

No próximo fim de semana, o Palácio da Bolsa recebe pelo quarto ano consecutivo, mais uma edição da Feira das Viagens.

Entre amanhã e domingo, o público vai poder encontrar inúmeras soluções para férias de sonho. O objetivo da Feira das Viagens é ajudar as famílias portuguesas a encontrar soluções competitivas para as férias e simultaneamente impulsionar as vendas.

A entrada é gratuita.

Horário: 12 e 13 de maio, das 10h às 22h; dia 14, das 10h às 20h.