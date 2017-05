Concerto

Depois do concerto agendado no Casino de Vilamoura a 22 de abril, Anselmo Ralph atua amanhã no Cine-Teatro J.D’ Almeida, no Montijo. Estes espetáculos enquadram-se na digressão Anselmo Ralph – Junto a Ti – Acústico, que promete estar ainda mais próxima dos fãs, apresentando-se num formato totalmente intimista.

Além destas duas cidades, a tour vai passar também passar pelo Casino Espinho (a 20 de maio), pelo Casino Estoril (a 24 de maio), pelo Centro Olga Cadaval, em Sintra (a 27 de maio), pelo Forum Luísa Todi, em Setúbal (a 9 de junho) e pelo Casino Póvoa de Varzim (a 14 de outubro).

Em 2017, Anselmo Ralph aposta em apresentar-se desligado da corrente, mas mais ligado do que nunca aos seus fãs.

Este é o ano em que Anselmo Ralph despe a sua música de eletricidade para uma digressão em que os concertos serão bem mais intimistas numa versão Unplugged que a MTV imortalizou há umas décadas.

Local: Cine-Teatro J.D’ Almeida, no Montijo

Horário: 12 de maio, às 21h30

Preço: €28 a €30