Incêndios

O combate aos incêndios florestais no distrito da Guarda conta este ano com um dispositivo idêntico ao de 2016, com 597 operacionais, 151 veículos e três helicópteros, anunciou hoje o Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS).

"Este dispositivo já está estabilizado há anos, os bombeiros estão a trabalhar no seu máximo e, portanto, não é previsível que haja possibilidade de aumentar mais em termos de recursos humanos", afirmou hoje à agência Lusa o CODIS da Guarda, António Fonseca.

No entanto, o responsável, que hoje apresentou o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) para o distrito, numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Administração Interna, disse que têm sido introduzidas algumas "melhorias".