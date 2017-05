Autárquicas

O candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, assegurou hoje que vai manter-se "próximo das pessoas que trabalham por um Porto mais inclusivo" e admitiu existir "um enorme trabalho a fazer" na área da Coesão Social.

"Será um longo trabalho a fazer ao nível da Coesão Social. Tenho orgulho do percurso que fizemos nos últimos quatro anos, mas tenho bem consciência de que há um enorme trabalho pela frente", disse Pizarro aos jornalistas, na primeira iniciativa pública depois de entregar ao independente Rui Moreira o pelouro da Habitação e Ação Social, que detinha desde 2013 no âmbito de um acordo pós-eleitoral, e de se assumir como candidato do PS às autárquicas de outubro.

Pizarro esteve no Centro António Cândido e frisou que esta visita foi feita "como vereador, apesar de não ter pelouro atribuído", porque pretende, como fez até agora, "estar próximo das pessoas que, nos mais diversos domínios, trabalham por um Porto mais progressivo e mais inclusivo".