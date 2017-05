Actualidade

Os trabalhadores das cantinas e refeitórios escolares, de hospitais e outros serviços do Estado concessionados vão estar em greve na segunda-feira, para reivindicar melhores salários, o que poderá afetar o funcionamento das escolas, anunciou à Lusa fonte sindical.

"A greve dos trabalhadores prende-se com o boicote que existe neste momento por parte da Eurest", a associação patronal das empresas concessionárias Gertal, Itau, Uniself, Ica, para melhorar as condições de vida destes trabalhadores, disse António Brandão, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares da Região Centro.

Estas empresas, que "estão na mesa de negociações, não querem melhorar as condições de vida dos trabalhadores, com salários" congelados há sete anos, sobretudo nalgumas categorias, como é o caso das cozinheiras, disse o sindicalista.