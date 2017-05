Actualidade

A carga fiscal em Portugal diminuiu 0,2 pontos percentuais, para 34,4% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2016 face a 2015, tendo pela primeira vez desde 2012 registado uma variação nominal inferior à do PIB, divulgou o INE.

"A carga fiscal aumentou nominalmente 2,5% em 2016 após o aumento de 4,6% observado em 2015, atingindo o valor de 63,6 mil milhões de euros. Porém, relativamente ao PIB, registou-se uma descida de 0,2% neste indicador, fixando-se em 34,4% do PIB, após o valor de 34,6% registado em 2015", referem as "Estatísticas das Receitas Fiscais - 1995-2016" do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo destaca o instituto, o crescimento nominal de 2,5% da carga fiscal (receita com impostos e contribuições sociais) ficou 0,5 pontos percentuais (p.p.) abaixo da taxa de variação nominal do PIB, que atingiu 3,0%, sendo que "desde 2012 que não se registava uma variação da carga fiscal inferior à do PIB".