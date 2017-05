Actualidade

A Deco considerou hoje que "não foram acautelados os direitos dos passageiros" na quarta-feira, o que "é inaceitável", e pediu reuniões com a ANA e com a ANAC para encontrar uma solução que proteja as pessoas lesadas.

Na quarta-feira, houve um problema no abastecimento de combustível dos aviões no aeroporto de Lisboa, o que levou a várias perturbações dos serviços normais do aeroporto, nomeadamente cancelamentos de voos e outros que seguem com atraso.

Em declarações hoje à Lusa, a jurista da associação de defesa do consumidor Rosário Tereso disse que "é inaceitável" o sucedido no aeroporto de Lisboa, lamentando também "a ausência de assistência apropriada aos passageiros".