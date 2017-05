Actualidade

Dois homens de nacionalidade chinesa foram hoje detidos pela GNR na fronteira do Caia, em Elvas, distrito de Portalegre, por alegado branqueamento de capitais, tendo-lhes sido apreendidos 480 mil euros em numerário, anunciou a Guarda.

Segundo o Comando Territorial de Portalegre da GNR, a detenção dos homens, de 35 e 36 anos, foi efetuada pelo efetivo empenhado no controlo da fronteira do Caia, no âmbito da "Operação Fronteira Branca".

Os cidadãos chineses, pode ler-se num comunicado da Guarda, foram detidos "em flagrante delito" pelo alegado crime de branqueamento de capitais, tendo na sua posse "cerca de 480 mil euros, em notas de 50, 100 e 500 euros", que foram apreendidos.