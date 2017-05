Actualidade

O PS decidiu hoje 'chumbar' a candidatura da vice-presidente do PSD Teresa Morais para substituir o antigo dirigente social-democrata Paulo Mota Pinto na presidência do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP).

Esta posição foi transmitida à Agência Lusa por fonte da direção da bancada socialista, após a reunião semanal de hoje do grupo parlamentar do PS.

"O PS decidiu manifestar a sua indisponibilidade para apoiar a candidatura proposta pelo PSD. O PS não subscreverá essa candidatura", referiu a mesma fonte socialista em relação ao processo de aprovação do novo presidente do Conselho de Fiscalização das (secretas), que exige uma maioria de dois terços no parlamento.