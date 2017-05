Autárquicas

O antigo presidente da Câmara de Coimbra Carlos Encarnação, último a ser eleito, em 2009, pelos sociais-democratas, apoia nas próximas autárquicas o ex-bastonário dos médicos José Manuel Silva, foi hoje anunciado.

Carlos Encarnação, que foi presidente da Câmara de Coimbra entre 2001 e 2010, "anunciou hoje o seu apoio pessoal à candidatura independente" de José Manuel Silva àquele município, afirma o movimento 'Somos Coimbra', numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O antigo autarca declarou que apoia José Manuel Silva pelo "caráter independente do candidato" e pela sua capacidade em "congregar as pessoas e as instituições e em liderar um projeto de futuro, que construa equilíbrios e promova rapidamente o necessário desenvolvimento da cidade e do concelho, revitalizando o seu imenso património e dinamizando oportunidades de investimento e trabalho", acrescenta.