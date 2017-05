Papa

Várias dezenas de pessoas já colocaram hoje cadeiras para marcar lugar junto às grades que delimitam a passagem do cortejo e da procissão, frente ao altar, algumas com cadeados, preparando-se para dormirem duas noites ao relento.

As grades delimitam não só toda a zona frente ao altar do santuário, onde estão as cadeiras para membros do clero que vão assistir às cerimónias, mas também definem o corredor central, por onde vai passar o papamóvel.

As cadeiras a marcar lugar eram já hoje dezenas, algumas abertas e cobertas por uma capa plástica, outras fechadas e encostas ao gradeamento, muitas com cadeados, outras com fitas, mas todas para garantir que os respetivos donos têm o melhor lugar possível para assistirem às cerimónias e conseguirem ver o papa Francisco.