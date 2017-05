Actualidade

O representante do Fundo Monetário Internacional na Guiné-Bissau, Oscar Melhado, defendeu hoje a livre concorrência na campanha de caju, salientando que o importante é garantir um bom preço aos produtores nas tabancas (aldeias).

Oscar Melhado falava aos jornalistas depois de um encontro com o Presidente guineense, José Mário Vaz, para apresentar o novo chefe do departamento africano do FMI para a Guiné-Bissau, Tobias Rasmussem.

"Falamos sobre o setor do caju, em que o mais importante é garantir um preço alto aos produtores nas tabancas. Para isso deve haver livre concorrência, não deve haver qualquer impedimento para qualquer pessoa que queira comprar caju nas tabancas", salientou o responsável.