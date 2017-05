Actualidade

Os mergulhadores dos bombeiros retiraram do rio Douro o corpo de um homem de 40 anos, depois do carro em que seguia ter caído à água na zona do Ferrão, Sabrosa, confirmou a Lusa no local.

Segundo fonte da proteção civil, o alerta foi dado cerca das 11:00 por uns trabalhadores de uma quinta que viram a viatura a cair ao rio perto da estação do Ferrão.

Por volta das 14:15, os mergulhadores dos bombeiros da Cruz Branca, de Vila Real, retiraram o cadáver da água.