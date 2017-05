Actualidade

A Câmara de Lisboa lançou uma plataforma 'online' para distinguir e apoiar "Lojas com História", promovendo os 82 estabelecimentos já reconhecidos e permitindo a candidatura de outros espaços comerciais emblemáticos da capital, anunciou hoje a autarquia.

De acordo com a Câmara, o 'site' do programa "Lojas com História" pretende ser "uma viagem pelas lojas de Lisboa, que pela história e património foram distinguidas e protegidas pelo município".

"Existem em Lisboa 82 lojas já distinguidas e cada uma dispõe na plataforma de uma página com a sua história, bem como diversas informações de caracterização", adiantou em comunicado a Câmara de Lisboa.