Papa

A violência no centro de África, entre muçulmanos e cristãos, é motivo de preocupação de peregrinos católicos africanos hoje no Santuário de Fátima, que prometem rezar pela paz no continente.

"Os muçulmanos estão a ganhar terreno e há demasiada violência entre duas religiões que deveriam ser pacíficas", diz Jean-Pierre Bambo, que integra um grupo de 30 peregrinos gaboneses em Fátima para assistir à celebração dos cem anos das "aparições" na Cova da Iria, que contará com a presença do papa Francisco.

O grupo vindo de Libreville, no Gabão, não é muito grande, mas é já costume a realização de uma peregrinação anual pelos santuários marianos europeus.