O pai da criança brasileira que terá sido curada por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta Marto, pastorinhos de Fátima, afirmou hoje que o filho "está completamente bem, sem nenhum sintoma ou sequela".

"O que o Lucas era antes do acidente ele o é agora, sua inteligência, seu caráter, é tudo igual", afirmou João Batista, numa declaração sem direito a perguntas, na sala de imprensa do Santuário de Fátima, onde peregrina o papa Francisco na sexta-feira e no sábado e vai canonizar os beatos.

Acompanhado da mulher, Lucila Yurie, e da postuladora da Causa da Canonização de Francisco e Jacinta, irmã Ângela Coelho, João Batista começou por relatar o acidente de Lucas, a 03 de março de 2013, pelas 20:00, quando estava a brincar com a irmã, Eduarda.