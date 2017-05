Actualidade

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o PS de ter aberto "uma ferida profunda" no relacionamento interpartidário com a recusa de Teresa Morais para liderar a fiscalização das 'secretas' e apelou à intervenção do secretário-geral dos socialistas.

Em conferência de imprensa depois de ser conhecida a decisão do PS de 'chumbar' a candidatura da vice-presidente do PSD para substituir o antigo dirigente social-democrata Paulo Mota Pinto na presidência do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP), Luís Montenegro declarou-se "chocado" e acusou os socialistas de terem "uma visão sectária e totalitária" do regime democrático.

"Esta situação abre uma ferida muito delicada e profunda no relacionamento entre partidos políticos e no relacionamento institucional que gravita à volta da representação política neste parlamento", declarou.