Actualidade

Os trabalhadores da segurança dos aeroportos começam no sábado uma greve de cinco dias exigindo melhores condições laborais, um protesto que coincide nos primeiros dois dias com o controlo de fronteiras devido à visita papal.

A paralisação dos trabalhadores das empresas de segurança privada - Prosegur e Securitas -, convocada pelo Sitava, que se prolonga até quarta-feira, vai abranger todos os aeroportos nacionais, com o objetivo de exigir melhores condições de trabalho, nomeadamente quanto aos horários de trabalho e aos salários.

A AES - Associação de Empresas de Segurança lamentou a greve convocada pelo Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e recorda que o pré-aviso foi comunicado "um dia depois de as partes terem sido convocadas pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) para uma reunião", cujo objetivo era "dar continuidade ao processo de conciliação [e] fazer um ponto da situação do mesmo".