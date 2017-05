eurovisão

O músico português Paulo de Carvalho considera a participação de Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção uma "feliz bofetada", já que o concurso "não tem conserto há muitos anos", disse à agência Lusa.

Paulo de Carvalho, quase a completar 70 anos, participou em várias edições do Festival RTP da Canção, tendo vencido em 1974 com "E depois do adeus", a música que o deixou em último lugar na Eurovisão, mas que faz parte da história portuguesa por ter sido uma das senhas da revolução de Abril de 1974.

O músico diz que perdeu o interesse em ver o Festival da Canção, mas elogia a participação portuguesa deste ano: "Acho que aquilo não tem nada a ver com música na maioria dos casos. Este ano levamos esta feliz bofetada e ainda bem. É uma música muito bonita, muito bem cantada, por uma pessoa que, à parte um bom músico, é uma grande pessoa".