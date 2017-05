Cultura

O livro vencedor do Man Booker Prize 2016, "O Vendido" ("The Sellout"), de Paul Beatty, chega às livrarias no próximo dia 15, pela Elsinore, editora que publica pela primeira vez em Portugal um romance deste escritor norte-americano.

Descrito como "a sátira americana mais dilacerante dos últimos tempos", "O Vendido" "desafia os pilares sagrados da vida urbana, da Constituição norte-americana, do movimento dos direitos civis, e da relação pai-filho, feita à medida para o despontar do século XXI", refere a editora.

A história centra-se em Me, um afro-americano, produto acabado do século XX, criado no 'gueto agrário' de Dickens, nos arredores de Los Angeles, educado pelo pai, um reputado e violentamente excêntrico sociólogo obcecado pela questão racial.