Actualidade

O primeiro-ministro assumiu hoje como metas do Governo a contratação de mais 5.000 investigadores doutorados até 2019 e uma intensidade de investimento em investigação e desenvolvimento entre 2,7 e 3,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) até 2020.

Estas posições de António Costa foram assumidas no encerramento da conferência "Sobre o futuro da ciência em Portugal", no Fórum Picoas, em Lisboa, num discurso em que citou o antigo Presidente da República Mário Soares sobre a importância do objetivo do desenvolvimento científico em Portugal e em que também se referiu, com rasgados elogios, ao trabalho do falecido ministro Mariano Gago ao longo da sua carreira académica e política.

Entre os desígnios do Governo, o primeiro-ministro defendeu a tese de que só com a garantia de condições de estabilidade laboral na ciência "é possível registar-se um aumento da produção científica em Portugal".