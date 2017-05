Papa

Os Presidentes do Paraguai e de São Tomé e Príncipe assistem à missa de sábado no santuário de Fátima e deverão cumprimentar o papa Francisco no final das celebrações, divulgou hoje a Santa Sé.

Segundo o programa detalhado da visita de Francisco a Fátima, sexta-feira e sábado, entregue aos jornalistas que participam no voo papal, o chefe de Estado são-tomense, Evaristo Carvalho, e o paraguaio, Horácio Cartes, participam na missa, tal como o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

No final da celebração, durante a qual o papa Francisco irá canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto, os Presidentes deverão cumprimentar Francisco.