Os micróbios resistentes aos antibióticos têm raízes ancestrais, com 450 milhões de anos, em organismos que sobreviveram a extinções em massa e que podem hoje ajudar a compreender melhor as "super-bactérias" que ameaçam a saúde humana.

Num estudo, publicado na revista especializada Cell, conduzido por investigadores do MIT e da universidade de Harvard, nos Estados Unidos, identificam-se as bactérias 'enterococcus' com um antepassado do tempo em que começavam a existir animais terrestres.

"Analisando os genomas e comportamentos dos 'enterococcus' de hoje conseguimos recuar até ao início da sua existência e reconstituir a maneira como se tornaram o que são hoje", afirmou Ashlee Earl, especialista em genética de bactérias.